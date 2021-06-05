Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 5 июня. Женская сборная России одержала две победы на групповом этапе и гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы по регби-7. Первый этап чемпионата Европы проходит в Лиссабоне.

В первом матче российские спортсменки оказались сильнее команды Румынии (41:0), во втором - сборной Германии (39:0).

Матчи плей-офф состоятся 6 июня.

Чемпионат Европы по регби-7 проходит каждый год и состоит из нескольких этапов. В турнире принимают участие девять команд, которые разделены на три группы. Второй этап пройдет с 25 по 26 июня в Москве.

Женская сборная России выиграла шесть из последних семи чемпионатов Европы и вместе с командой Англии является самой титулованной сборной.