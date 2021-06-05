Смертин принял участие в экологической акции в рамках Всемирного дня окружающей среды

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России, чемпион Англии в составе "Челси", руководитель проектного офиса по устойчивому развитию и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин на аллее с фонтанами в Петровском парке Москвы принял участие в посадке деревьев в рамках Всемирного дня окружающей среды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Посадка деревьев - это ответственность, одним из направлений, которым я на сегодняшний день занимаюсь в РФС, является экология, было важно посадить дерево в день экологии, - сказал Смертин. - Это липа, для меня это не только символизм, потому что, будучи мальчишкой, бегал по этой аллее, значимая история. Липа будет расти, она приживается лучше, чем другие деревья".

В субботу на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке состоится заключительный контрольный матч сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы. Встреча начнется в 18:00 мск.