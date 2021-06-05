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Футбол в России

"Урал" выкупил футболиста Калинина у "Динамо"

Прошедший сезон защитник провел в клубе из Екатеринбурга на правах аренды
Игорь Калинин (слева) Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Игорь Калинин (слева)
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Екатеринбургский "Урал" воспользовался правом выкупа арендованного у московского "Динамо" футболиста Игоря Калинина. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Калинин в завершившемся чемпионате России провел 22 встречи за "Урал", в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. Защитник был арендован у "Динамо" сроком на один сезон с правом выкупа. Ранее он выступал за "Рубин", "Краснодар", "Волгарь", а также украинские "Звезду", "Зарю" и "Ильичёвец".

"Мы выкупим Игоря Калинина, "Урал" уже подписал трансферный контракт с "Динамо", он наш футболист. У нас была опция выкупа, мы ей и воспользовались. Фактически игрок "Урала"? Можно сказать и так", - сказал Иванов.

"Урал" занял 12-е место по итогам чемпионата России сезона-2020/21.

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