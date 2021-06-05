Маглионе стал пожизненным почетным президентом Международной федерации плавания

МОСКВА, 5 июня. Бывший глава Международной федерации плавания (FINA) уругваец Хулио Маглионе стал почетным пожизненным президентом организации. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания, член бюро FINA Владимир Сальников.

Конгресс FINA прошел в субботу, новым президентом организации стал представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам.

"Конгресс прошел в гибридной форме - часть делегатов голосовало физически, в Дохе, часть голосовала на местах, по интернету. Достаточно сложно некоторым, наверное, было воспринять, что происходит, но конгресс прошел, его результаты известны. Хулио Маглионе стал почетным пожизненным президентом FINA, в обращении Баха в его адрес прозвучали самые теплые слова", - сказал Сальников.

Сальников в ходе конгресса был выбран в новый состав бюро FINA, членом которого он является с 2013 года.

Маглионе 85 лет, он возглавлял FINA с 2009 года, с 1996 по 2016 год он был членом Международного олимпийского комитета.