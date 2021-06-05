Сборная России по волейболу проиграла команде Польши в матче Лиги наций

ТАСС, 5 июня. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Польши в матче шестого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:14) в пользу польских волейболистов.

Россияне потерпели второе поражение на турнире при четырех победах и с 13 очками занимают четвертое место. В следующем матче сборная России 9 июня сыграет с командой Франции.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд играют по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.