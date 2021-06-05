Новый президент Международной федерации плавания посетит Казань 7 июня

Аль-Мусаллам был избран президентом организации на конгрессе в субботу в Катаре.

"С новым президентом FINA у нас отличные отношения: он был первым вице-президентом FINA, был на всех крупнейших соревнованиях, чемпионатах мира. Мы хорошо знакомы. В ближайшее время он посетит Казань", - сказал Сальников.

"Уверен, что мы будем проводить много соревнований. Упор будет на те страны, которые их успешно проводят", - добавил Сальников.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и примет этот турнир в 2025 году.