Тренер сборной Болгарии считает, что опыт матча с россиянами поможет команде в дальнейшем

ТАСС, 5 июня. Футболистам сборной Болгарии должен помочь опыт, приобретенный в контрольном матче с россиянами в Москве. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров.

Болгары уступили в контрольном матче российской сборной со счетом 0:1 на "ВТБ-Арене".

"Опыт этого матча нам поможет. Темп в игре у российской команды достаточно быстрый, но нам это только было на пользу, чтобы побеждать, - сказал Петров. - Нам не хватило несколько минут, последнего паса, чтобы победить".

Тренер отметил поддержку столичной публики, а также сообщил, что представители сборной Болгарии подарили главному тренеру россиян Станиславу Черчесову именную вратарскую майку с 12-м номером.