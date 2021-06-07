Сафонов считает, что появление гостей на тренировках сборной дает разгрузку футболистам

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Посещение тренировок сборной России по футболу известными гостями дает моральную разгрузку игрокам в период подготовки к чемпионату Европы. Такое мнение журналистам высказал голкипер национальной команды Матвей Сафонов.

В понедельник тренировку сборной России на базе в Новогорске посетил народный артист РФ, пианист Денис Мацуев. 5 июня на базу приезжал певец Филипп Киркоров, который в субботу исполнил гимн России перед началом товарищеского матча национальной команды с болгарами (1:0).

"Я думаю, что приход гостей является небольшой разгрузкой для игроков, есть возможность развеяться, - сказал Сафонов. - Ведь тяжело находиться в одном помещении, а это как таковой повод перезагрузиться. Как отдохнул после игры с болгарами? Я спокойно провел время в номере, смотрел сериалы какие-то, также разгрузился небольшим общением".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).