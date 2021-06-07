{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: футболист "Арсенала" Партей исключен из сборной Ганы за опоздание на тренировку

Полузащитник является вице-капитаном национальной команды
Томас Партей Michael Regan/Pool via AP
Описание
Томас Партей
© Michael Regan/Pool via AP

ТАСС, 7 июня. Тренерский штаб сборной Ганы по футболу во главе с Чарльзом Аконнором исключил из команды полузащитника английского "Арсенала" Томаса Партея за опоздание на тренировку. Об этом сообщает портал Ghanasoccernet.

Партей является вице-капитаном национальной команды.

По информации портала, футболист изначально не планировал принимать участие в товарищеских матчах против команд Марокко (8 июня) и Кот-д'Ивуара (12 июня), но в итоге согласился присоединиться к национальной команде на тренировочном сборе. После того как футболист опоздал на предыгровую тренировку в преддверии матча против сборной Марокко, главный тренер Аконнор принял решение исключить футболиста из команды.

Партею 27 лет, он выступает за "Арсенал" с 2020 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 36 матчах за английский клуб во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи.

Теги
Мировой футбол
Евро-2020
Черчесов надеется, что Россия договорится с Данией о допуске болельщиков на матч Евро
Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене
Черчесов надеется, что Россия договорится с Данией о допуске болельщиков на матч Евро
Читать полностью