Футбольный клуб "Нижний Новгород" в ближайшее время определится с кандидатурой тренера

ТАСС, 7 июня. Новичок Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород" в ближайшее время определится с кандидатурой на пост главного тренера футбольного клуба. Об этом сообщил генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Нижний Новгород" занял третье место в минувшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

"В ближайшее время определимся с тренером. Одним из кандидатов является Александр Кержаков. Скоро все узнаете", - сказал Измайлов.

В прошедшем сезоне Кержаков возглавлял "Томь", которая заняла 18-е место в турнирной таблице ФНЛ и вылетела в третий по силе дивизион. 4 мая пост главного тренера нижегородской команды покинул Роберт Евдокимов, его обязанности исполняет Антон Хазов.