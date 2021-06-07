ЦСКА подписал контракт с хоккеистом Виктором Сведбергом

ТАСС, 7 июня. Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с бывшим защитником казахстанского "Барыса" Виктором Сведбергом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Сведберг с 2018 года выступал за "Барыс". В сезоне-2020/21 он провел 28 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросил три шайбы и отдал пять голевых передач.

Шведский защитник, получивший казахстанское гражданство, провел на чемпионате мира в Риге 6 матчей за сборную Казахстана и набрал 4 очка (1 шайба +3 передачи). Ранее он выступал в Швеции за клубы "Рёгле", "Фрёлунда" и "Линчёпинг", а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Рокфорд Айсхогс" и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Чикаго".