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КХЛ

ЦСКА подписал контракт с хоккеистом Виктором Сведбергом

Ранее защитник выступал за казахстанский "Барыс"

ТАСС, 7 июня. Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с бывшим защитником казахстанского "Барыса" Виктором Сведбергом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Сведберг с 2018 года выступал за "Барыс". В сезоне-2020/21 он провел 28 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забросил три шайбы и отдал пять голевых передач.

Шведский защитник, получивший казахстанское гражданство, провел на чемпионате мира в Риге 6 матчей за сборную Казахстана и набрал 4 очка (1 шайба +3 передачи). Ранее он выступал в Швеции за клубы "Рёгле", "Фрёлунда" и "Линчёпинг", а также в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Рокфорд Айсхогс" и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Чикаго".

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