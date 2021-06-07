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Летние неолимпийские виды спорта

Прыжки на лыжах с трамплина вошли в программу проводящихся летом Европейских игр

Соревнования будут представлены на Играх 2023 года в Кракове
© EPA-EFE/Grzegorz Momot

ТАСС, 7 июня. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина войдут в программу Европейских игр 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов.

Прыжки на лыжах с трамплина станут 17-м видом спорта в программе Европейских игр.

"Мы с нетерпением ждем наших летних соревнований по прыжкам с трамплина на Европейских играх 2023 года, - сказал директор по прыжкам с трамплина Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сандро Пертиле. - Я знаю, что нашим спортсменам очень понравится участвовать в этом престижном мероприятии во время нашей летней серии соревнований. Это будет незабываемое событие для всех".

FIS уже организует летние Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. На Европейских играх 2023 года будут разыграны пять комплектов наград.

Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проводятся раз в четыре года начиная с 2015 года. Соревнования 2023 года состоятся в польском Кракове с 9 по 25 июня.

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