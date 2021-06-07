{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по дзюдо

Путин назвал настоящим триумфом победу Яго Абуладзе на чемпионате мира по дзюдо

Спортсмен завоевал золото в весовой категории до 60 кг

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил россиянина Яго Абуладзе, ставшего чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с большим, настоящим триумфом. Настойчивость, упорный труд и отличные борцовские качества помогли вам добиться уверенной победы на чемпионате мира, убедительно подтвердить высокий класс подготовки представителей отечественной школы дзюдо. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

В воскресенье россиянин Яго Абуладзе стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Будапеште. В финальной схватке 23-летний россиянин победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧемпионат мира по дзюдо
Летние олимпийские виды спорта
World Athletics одобрила заявки 35 российских спортсменов на нейтральный статус
Читать полностью