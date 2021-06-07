Веснина и Карацев вышли в полуфинал Roland Garros в миксте

ТАСС, 7 июня. Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев победили представителей США Николь Меличар и Раджива Рама в четвертьфинале Roland Garros среди смешанных пар.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:8 в пользу российской пары. Американский дуэт был посеян на турнире под вторым номером. В полуфинале россияне сыграют с представителями Нидерландов Деми Схюрс и Уэсли Колхофом, которые получили третий номер посева.

Веснина является победительницей Australian Open 2016 года в миксте. Тогда российская теннисистка выступала в паре с бразильцем Бруно Соаресом.

Roland Garros - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.