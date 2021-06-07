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Единая лига ВТБ

ЦСКА одержал вторую победу над УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ

Московский клуб победил в Казани со счетом 76:57
Уилл Клайберн (ЦСКА) и Дмитрий Узинский (УНИКС) Владимир Крайнов/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн (ЦСКА) и Дмитрий Узинский (УНИКС)
© Владимир Крайнов/ТАСС

ТАСС, 7 июня. Баскетболисты ЦСКА со счетом 76:57 обыграли казанский УНИКС во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Окаро Уайт (15).

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится 10 июня в Москве.

УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА стал четвертым. В первом раунде плей-офф команда из Казани обыграла польский клуб "Зелена Гура" (2-0), а в полуфинале оказалась сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" (3-0). ЦСКА в первом раунде плей-офф переиграл "Нижний Новгород" (2-1), а затем в четырех матчах обыграл победителя регулярного чемпионата петербургский "Зенит".

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019).

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