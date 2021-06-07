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КХЛ

В "Авангарде" считают низкой вероятность подписания нового контракта с Буше

Председатель совета директоров клуба Александр Крылов отметил, что канадский нападающий "практически точно не игрок "Авангарда"
Рид Буше Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Рид Буше
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 7 июня. Нападающий Рид Буше вряд ли подпишет новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Канадский форвард стал игроком "Авангарда" прошлым летом, подписав контракт на один сезон. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 48 (24 гола + 24 результативные передачи) очков. В плей-офф 27-летний Буше провел 21 встречу и набрал 17 очков (8 голов + 9 передач).

"По Буше все ясно. Практически точно он не игрок "Авангарда", - отметил Крылов.

"Авангард" в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.

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