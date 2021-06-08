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НХЛ

"Айлендерс" одержали третью победу в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном"

Клуб из Нью-Йорка выиграл со счетом 5:4, российский голкипер команды Семен Варламов отразил 40 бросков
Отто Койвула и Брок Нельсон AP Photo/Elise Amendola
Описание
Отто Койвула и Брок Нельсон
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 8 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях обыграл "Бостон" со счетом 5:4 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Мэтью Барзал (19-я минута), Кайл Палмьери (25), Джош Бэйли (35), Джордан Эберле (37), Брок Нельсон (42). У "Бостона" отличились Давид Пастрняк (2, 44), Брэд Маршанд (28), Давид Крейчи (55).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 40 бросков. Перед началом третьего периода тренерский штаб "Бостона" принял решение заменить вратаря: вместо Туукки Раска, пропустившего четыре шайбы, на лед вышел Джереми Суэйман, для которого этот матч стал дебютным в плей-офф НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Айлендерс". Следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 10 июня.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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