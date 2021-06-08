"Бруклин" разгромил "Милуоки" в матче серии второго раунда плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, набравший 32 очка. В составе "Милуоки" дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо (18 очков + 11 подборов).

ТАСС, 8 июня. "Бруклин" дома обыграл "Милуоки" со счетом 125:86 во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 11 июня на площадке "Милуоки".

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим. В первом раунде плей-офф "Бруклин" обыграл "Бостон" (4-1 в серии), "Милуоки" победил "Майами" (4-0).