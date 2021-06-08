"Монреаль" обыграл "Виннипег" и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли

Российский защитник "Монреаля" Александр Романов провел дебютный матч в плей-офф НХЛ. Он сыграл 9 минут 27 секунд.

"Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Стэнли. Канадская команда дошла до этой стадии плей-офф впервые с сезона-2013/14, тогда она обыграла "Тампу" (4-0 в серии) и "Бостон" (4-3), но уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" (2-4). За выход в финал "Монреаль" поспорит с победителем пары "Вегас" - "Колорадо" (2-2). Оба клуба проводят домашние матчи в США.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. 6 июня правительство Канады разрешило американским клубам НХЛ приезжать в страну для участия в матчах Кубка Стэнли. Телеканал Би-би-си уточнил, что из США хоккеисты и сотрудники клубов будут прилетать на частных самолетах, а проживать они будут в специальных отелях, из которых могут выходить только для того, чтобы попасть на арену.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Виннипег" - третье. В первом раунде "Монреаль" обыграл "Торонто" (4-3 в серии), "Виннипег" победил "Эдмонтон" (4-0). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.