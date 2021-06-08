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Евро-2020

Российская премьер-лига стала пятой по количеству представителей на Евро

Наибольшее количество представителей на чемпионате Европы у Английской премьер-лиги - 118 игроков
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 8 июня. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятерку европейских чемпионатов по числу представителей на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

РПЛ на турнире представят 32 футболиста. Наибольшее количество представителей на чемпионате Европы у Английской премьер-лиги - 118 игроков. Далее идут чемпионаты Германии (90 игроков), Италии (70) и Испании (39).

Всего на Евро сыграют представители 42 лиг.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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Евро-2020
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