Умер полуфиналист чемпионата мира 2002 года южнокорейский футболист Ю Сан Чхоль

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Один из ключевых футболистов сборной Южной Кореи на чемпионате мира 2002 года, где команда впервые в истории дошла до полуфинала, Ю Сан Чхоль скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщает телеканал KBS.

В октябре 2019 года у футболиста был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой стадии.

В активе Ю Сан Чхоля 122 матча за национальную команду, в которых он забил 18 голов. В полуфинале чемпионата мира 2002 года сборная Южной Кореи проиграла немцам (0:1), а в матче за третье место - туркам (2:3). На клубном уровне он по два раза становился чемпионом Южной Кореи и Японии.

Ю Сан Чхоль завершил карьеру игрока в 2006 году. С 2011 по 2019 работал главным тренером в разных южнокорейских клубах.