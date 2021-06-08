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Ралли "Шелковый путь"

Команда "Камаз-мастер" выставит на ралли "Шелковый путь" семь экипажей

Ралли пройдет с 1 по 11 июля на территории России и Монголии

ТАСС, 8 июня. Команда "Камаз-мастер" объявила составы семи экипажей на ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В соревнованиях примут участие экипажи под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Сергея Куприянова и Богдана Каримова.

Ралли "Шелковый путь" пройдет с 1 по 11 июля на территории России и Монголии. Гонка стартует в Омске и завершится в Улан-Баторе.

Действующим победителем ралли "Шелковый путь" в грузовом зачете является экипаж Шибалова.

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