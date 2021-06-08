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Теннисистка Андрееску заявила о прекращении сотрудничества со своим тренером

Сотрудничество канадской спортсменки и специалиста Сильвена Брюно длилось четыре года

ТАСС, 8 июня. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прекратила сотрудничество с тренером Сильвеном Брюно. Об этом спортсменка написала на своей странице в Twitter.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что я и мой тренер, наставник и друг приняли взаимное решение прекратить сотрудничество, - написала Андрееску. - Наша дружба будет жить вечно. Я очень благодарна за эти четыре года совместной работы и за все, чего мы достигли вместе".

Андрееску 20 лет, она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Канадка является победительницей Открытого чемпионата США 2019 года.

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