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Футбол в России

Футболист "Рубина" Кварацхелия подтвердил факт переговоров с "Лидсом"

Полузащитник признался, что ведет переговоры со многими клубами

ТАСС, 8 июня. Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия подтвердил факт переговоров с английским футбольным клубом "Лидс". Об этом он заявил в эфире телеканала "Рустави 2".

"Переговоры ведутся со многими клубами. Все находится в решающей фазе. Переговоры с "Лидсом" велись и могут возобновиться", - сказал полузащитник.

Кварацхелии 20 лет, с 2019 года он выступает за "Рубин". В сезоне-2020/21 грузинский полузащитник сыграл 23 матча в составе команды, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

"Лидс" по итогам сезона Английской премьер-лиги занял девятое место. "Рубин" стал четвертым в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

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