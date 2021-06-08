Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет в Москве с 7 по 25 октября

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы поддержало проведение в столице с 7 по 25 октября международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы окажет поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", - говорится в сообщении. - Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. После годичного перерыва, вызванного COVID-19, Москва вновь примет главный теннисный турнир России. "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой".

Кубок Кремля проводится в Москве уже более 30 лет - с 1990 года среди мужчин и с 1996 года среди женщин - и является одной из визитных карточек столицы. В 2019 году победителем в мужском одиночном разряде стал россиянин Андрей Рублев, в женском - швейцарка Белинда Бенчич. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.