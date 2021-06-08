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ММА

Шлеменко скептически относится к возможному присутствию ММА в программе Олимпийских игр

Ранее глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ММА могут стать выставочным видом спорта на Олимпиаде 2028 года
Александр Шлеменко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Шлеменко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко скептически относится к возможному присутствию смешанных единоборств (ММА) в олимпийской программе. Об этом боец заявил ТАСС.

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Ранее глава Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил ТАСС, что ММА могут стать выставочным видом спорта на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Если ММА попадут в олимпийскую программу, это уже будут совершенно другие смешанные единоборства, - сказал Шлеменко. - Мы не получим те ММА, какими привыкли их видеть в профессиональном виде. Я развиваю детский спорт, на соревнованиях у них многое запрещено, и это уже получается борьба вперемешку с каким-то другим видом спорта. Сложно сказать, нужно ли ММА вообще быть в программе Олимпиады".

"Если с точки зрения выполнения разрядов, получения федеральной поддержки, может быть, хорошо. Но это уже будут разные виды спорта - любительский и профессиональный. Но если допустить профессионалов выступать по любителям - это очень интересно, будет огромная популяризация, много людей могут обратить внимание на любительский спорт. Это было бы круто, но я мало в это верю", - добавил боец.

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