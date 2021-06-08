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Футбол в Италии

СМИ: тренер "Ромы" Моуринью заинтересован в переходе футболиста "Зенита" Азмуна

Иранец рассматривается в качестве альтернативы форварда "Торино" Андреа Белотти

ТАСС, 8 июня. Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в переходе иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна этим летом, если клуб не сможет подписать контракт с форвардом "Торино" Андреа Белотти. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации издания, форвард "Ромы" Эдин Джеко перейдет в туринский "Ювентус", в связи с чем Моуринью ищет замену боснийцу.

Азмуну 26 лет, с 2019 года он выступает за санкт-петербургский "Зенит". В составе команды иранец трижды выигрывал чемпионат России и один раз становился обладателем Кубка России. В сезоне-2020/21 Азмун сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее нападающий играл за казанский "Рубин" и "Ростов".

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