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Образование, спорт и здоровье.
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Образование, спорт и здоровье. Ирина Винер-Усманова о работе Международной академии спорта

Ирина Винер-Усманова
© Егор Алеев/ТАСС
Международная академия спорта Ирины Винер-Усмановой была создана в 2009 году с целью содействия государству в создании условий для воспитания физически и нравственно здорового поколения, выявления и профессиональной поддержки одаренных детей и молодежи

В среду в Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, где за медали поборются лидеры российской команды Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала ТАСС, как гимнастика может помочь безопасности страны, почему важно уделять внимание образованию спортивных педагогов и о том, как построена работа в Международной академии спорта Ирины Винер-Усмановой.

Какие задачи ставит перед собой Международная академия Винер-Усмановой

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Международная академия спорта Ирины Винер-Усмановой — автономная некоммерческая организация дополнительного образования. Академия имеет статус социально-ориентированной организации и входит в федеральный реестр социально-ориентированных организаций. В самом юридическом определении заложена цель академии — просвещать, обучать. И от этой цели исходят задачи — проводить мероприятия для популяризации физической культуры, спорта, объединяя различные направления дополнительного образования детей и молодежи на основе гимнастики и музыки. Обучать педагогов, занимающихся с детьми по программам гимнастики; воспитывать детей и многое другое, что связано с развитием массового спорта, в том числе школьного спорта.

В чем заключается миссия академии

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В трансляции уникального опыта работы с детьми тренеров нашей сборной команды в  дошкольное и общее образование. Гимнастика — одно из базовых направлений физической культуры. В 1930-х годах комплексный подход, характерный для гимнастики, позволил не только оздоровить нацию, но и подготовить население к внедрению системы ГТО. Мы считаем, что внедрение научно-обоснованных программ гимнастики в дошкольное и начальное общее образование обеспечит снижение многих заболеваний детей. А раз дети будут здоровы, то и следующие поколения будут здоровы. Это национальная безопасность нашей страны.

Конечно, одна академия не справится с такой задачей. Но, слава богу, Министерство просвещения слышит нас, и сейчас в Российской академии образования проходит экспертизу примерная программа по физической культуре, модуль "Гимнастика", которая подготовлена по нашим предложениям.

У нас есть уникальная программа повышения квалификации педагогов физической культуры. Она проводится дистанционно, но за результат обучения мы отвечаем, так как итоговые работы обеспечиваются контролем специалиста академии. При наших просторах IT-технологии  предоставляют уникальные возможности быть в курсе всего нового. По результатам успешного обучения академия выдает удостоверение установленного образца, которое принимается всеми образовательными организациями.

Кто может стать учеником академии

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Академия имеет образовательную лицензию, а это означает, что она имеет право работать с детьми от трех лет по образовательным программам физкультурно-спортивной направленности. Обучаться по образовательной программе "Гармоничное развитие детей средствами гимнастики" могут все дети от трех лет без отбора, но, конечно, с допуском врача. 

Все, кто прошел такую общефизическую подготовку,  могут выбрать к возрасту спортивной  подготовки любой вид спорта. В художественную гимнастику принимают детей с отбором с шести лет. Поэтому с шести лет талантливые воспитанницы академии могут после отбора перейти на этап спортивной подготовки по программе "Художественная гимнастика".

Как проходят занятия в академии

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До возраста спортивной подготовки все дети — и девочки, и мальчики —занимаются по  одной программе, образовательной, которая содержит не только тематический, но и поурочный план. А это означает, что  гарантирована базовая физическая подготовка. Поурочный план разработан таким образом, что эффективно развивается гибкость, формируется стопа, осанка, обеспечивается эластичность мышц и подвижность суставов, но это происходит  путем регулярного выполнения упражнений, специально подобранных для каждого возрастного периода.

Для детей дошкольного возраста  занятия проходят  в игровой форме, в форме игровых заданий.  Детям интересно, результат отменный.  Мы используем гимнастические предметы для развития моторики, и их память быстро развивается. Гимнастика формирует здоровые привычки, которые остаются на всю жизнь. 

 

Есть ли будущее у подобных академий

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За такими организациями, как академия, должно  быть будущее! Это реальный пример заботы общества о детях всей страны. Это воспитание на лучших примерах спорта, ведь во всех мероприятиях академии известные всему миру спортсмены участвуют вместе с обычными детьми.

Дети у них учатся не только мастерству гимнасток, но и патриотизму, любви к родине. Но таким некоммерческим организациям трудно выжить без поддержки государства. Эти инвестиции в детство, поверьте, вернутся с лихвой. В таких организациях работают не за страх, а за совесть. И эта совесть не позволяет  отклониться от главной цели.

 

Альберт Стародубцев

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