Образование, спорт и здоровье. Ирина Винер-Усманова о работе Международной академии спорта

В трансляции уникального опыта работы с детьми тренеров нашей сборной команды в дошкольное и общее образование. Гимнастика — одно из базовых направлений физической культуры. В 1930-х годах комплексный подход, характерный для гимнастики, позволил не только оздоровить нацию, но и подготовить население к внедрению системы ГТО. Мы считаем, что внедрение научно-обоснованных программ гимнастики в дошкольное и начальное общее образование обеспечит снижение многих заболеваний детей. А раз дети будут здоровы, то и следующие поколения будут здоровы. Это национальная безопасность нашей страны.

Конечно, одна академия не справится с такой задачей. Но, слава богу, Министерство просвещения слышит нас, и сейчас в Российской академии образования проходит экспертизу примерная программа по физической культуре, модуль "Гимнастика", которая подготовлена по нашим предложениям.

У нас есть уникальная программа повышения квалификации педагогов физической культуры. Она проводится дистанционно, но за результат обучения мы отвечаем, так как итоговые работы обеспечиваются контролем специалиста академии. При наших просторах IT-технологии предоставляют уникальные возможности быть в курсе всего нового. По результатам успешного обучения академия выдает удостоверение установленного образца, которое принимается всеми образовательными организациями.