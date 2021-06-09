Образование, спорт и здоровье. Ирина Винер-Усманова о работе Международной академии спорта

В среду в Болгарии стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике, где за медали поборются лидеры российской команды Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала ТАСС, как гимнастика может помочь безопасности страны, почему важно уделять внимание образованию спортивных педагогов и о том, как построена работа в Международной академии спорта Ирины Винер-Усмановой.
Какие задачи ставит перед собой Международная академия Винер-Усмановой
Международная академия спорта Ирины Винер-Усмановой — автономная некоммерческая организация дополнительного образования. Академия имеет статус социально-ориентированной организации и входит в федеральный реестр социально-ориентированных организаций. В самом юридическом определении заложена цель академии — просвещать, обучать. И от этой цели исходят задачи — проводить мероприятия для популяризации физической культуры, спорта, объединяя различные направления дополнительного образования детей и молодежи на основе гимнастики и музыки. Обучать педагогов, занимающихся с детьми по программам гимнастики; воспитывать детей и многое другое, что связано с развитием массового спорта, в том числе школьного спорта.
В чем заключается миссия академии
В трансляции уникального опыта работы с детьми тренеров нашей сборной команды в дошкольное и общее образование. Гимнастика — одно из базовых направлений физической культуры. В 1930-х годах комплексный подход, характерный для гимнастики, позволил не только оздоровить нацию, но и подготовить население к внедрению системы ГТО. Мы считаем, что внедрение научно-обоснованных программ гимнастики в дошкольное и начальное общее образование обеспечит снижение многих заболеваний детей. А раз дети будут здоровы, то и следующие поколения будут здоровы. Это национальная безопасность нашей страны.
Конечно, одна академия не справится с такой задачей. Но, слава богу, Министерство просвещения слышит нас, и сейчас в Российской академии образования проходит экспертизу примерная программа по физической культуре, модуль "Гимнастика", которая подготовлена по нашим предложениям.
У нас есть уникальная программа повышения квалификации педагогов физической культуры. Она проводится дистанционно, но за результат обучения мы отвечаем, так как итоговые работы обеспечиваются контролем специалиста академии. При наших просторах IT-технологии предоставляют уникальные возможности быть в курсе всего нового. По результатам успешного обучения академия выдает удостоверение установленного образца, которое принимается всеми образовательными организациями.
Кто может стать учеником академии
Академия имеет образовательную лицензию, а это означает, что она имеет право работать с детьми от трех лет по образовательным программам физкультурно-спортивной направленности. Обучаться по образовательной программе "Гармоничное развитие детей средствами гимнастики" могут все дети от трех лет без отбора, но, конечно, с допуском врача.
Все, кто прошел такую общефизическую подготовку, могут выбрать к возрасту спортивной подготовки любой вид спорта. В художественную гимнастику принимают детей с отбором с шести лет. Поэтому с шести лет талантливые воспитанницы академии могут после отбора перейти на этап спортивной подготовки по программе "Художественная гимнастика".
Как проходят занятия в академии
До возраста спортивной подготовки все дети — и девочки, и мальчики —занимаются по одной программе, образовательной, которая содержит не только тематический, но и поурочный план. А это означает, что гарантирована базовая физическая подготовка. Поурочный план разработан таким образом, что эффективно развивается гибкость, формируется стопа, осанка, обеспечивается эластичность мышц и подвижность суставов, но это происходит путем регулярного выполнения упражнений, специально подобранных для каждого возрастного периода.
Для детей дошкольного возраста занятия проходят в игровой форме, в форме игровых заданий. Детям интересно, результат отменный. Мы используем гимнастические предметы для развития моторики, и их память быстро развивается. Гимнастика формирует здоровые привычки, которые остаются на всю жизнь.
Есть ли будущее у подобных академий
За такими организациями, как академия, должно быть будущее! Это реальный пример заботы общества о детях всей страны. Это воспитание на лучших примерах спорта, ведь во всех мероприятиях академии известные всему миру спортсмены участвуют вместе с обычными детьми.
Дети у них учатся не только мастерству гимнасток, но и патриотизму, любви к родине. Но таким некоммерческим организациям трудно выжить без поддержки государства. Эти инвестиции в детство, поверьте, вернутся с лихвой. В таких организациях работают не за страх, а за совесть. И эта совесть не позволяет отклониться от главной цели.
Альберт Стародубцев