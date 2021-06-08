Кот Ахилл будет предсказывать результаты только петербургских матчей Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, который обрел популярность, предсказывая результаты футбольных матчей, будет оракулом только на тех играх чемпионата Европы, которые пройдут в Петербурге. Кот будет делать предсказания из залов Государственного Эрмитажа, рассказала ТАСС хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

"Как показал День эрмитажных котов, Ахилл очень соскучился по всеобщему вниманию, готов к работе на все 100%, - сказала Кондратьева. - Он будет предсказывать только матчи, которые состоятся в Петербурге. Предсказания, как и в прошлый раз, будет делать в залах Эрмитажа".

Кондратьева отметила, что в этом году Ахиллу не требуется специальная подготовка к работе предсказателя. В мае кот прошел диспансеризацию, он находится в отличной форме. В 2018 году пушистый оракул был вынужден худеть перед работой на чемпионате мира по футболу. "В прошлый раз он жил в Эрмитаже, где все сотрудники его угощали и баловали. Теперь он живет в семье ветврача, постоянно на диете", - пояснила врач.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.