Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта VAR в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

3 июня Леонид Калошин, который занимал эту должность с 2017 года, покинул пост в связи с истечением срока контракта.

"Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR, сейчас уже согласовано фактически, проходит техническое оформление, - сказал Хачатурянц. - Человек очень опытный, я надеюсь, что он внесет свежую струю во все это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR".

Хачатурянц рассказал о причинах ухода Калошина. "Он больше не будет сотрудничать с VAR, никак, - заявил глава судейского комитета. - Мы очень благодарны ему за работу, которую он провел, он был у самых истоков данного направления. Я высказал такую точку зрения, что меня не устраивало то количество скандалов, которые были вокруг работы VAR, а также не устраивало то положение, при котором судьи получают разные трактовки по эпизодам от главы департамента судейства РФС и главы руководства VAR".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется на матчах чемпионата России, в ведущих европейских лигах, а также в еврокубковых турнирах.