Морозов считает, что игроки из КХЛ были лидерами сборной России на чемпионате мира

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были лидерами сборной России на чемпионате мира в Риге. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня. Сборная России заняла первое место на предварительном этапе, но в четвертьфинале плей-офф проиграла канадцам со счетом 1:2 в овертайме. После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что в КХЛ становится меньше конкурентоспособных игроков.

"Мне тяжело судить. Я считаю, что ребята из КХЛ на чемпионате мира проявили себя здорово. Взять того же [Сергея] Толчинского, [Ивана] Морозова, [Дмитрия] Воронкова. Финны в основном были собраны из игроков КХЛ и своего чемпионата. Заявлять, что в КХЛ меньше конкурентоспособных игроков, я бы не стал", - сказал Морозов.

Чемпионом мира стала сборная Канады, переигравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.