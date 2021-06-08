{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Морозов считает, что игроки из КХЛ были лидерами сборной России на чемпионате мира

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что в КХЛ становится мало конкурентоспособных игроков
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были лидерами сборной России на чемпионате мира в Риге. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Чемпионат мира проходил с 21 мая по 6 июня. Сборная России заняла первое место на предварительном этапе, но в четвертьфинале плей-офф проиграла канадцам со счетом 1:2 в овертайме. После матча главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что в КХЛ становится меньше конкурентоспособных игроков.

"Мне тяжело судить. Я считаю, что ребята из КХЛ на чемпионате мира проявили себя здорово. Взять того же [Сергея] Толчинского, [Ивана] Морозова, [Дмитрия] Воронкова. Финны в основном были собраны из игроков КХЛ и своего чемпионата. Заявлять, что в КХЛ меньше конкурентоспособных игроков, я бы не стал", - сказал Морозов.

Чемпионом мира стала сборная Канады, переигравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.

Теги
КХЛ
Фигурное катание
Российские фигуристы будут распределены по этапам Гран-при к началу июля
Ранее во вторник был опубликован календарь этапов
Читать полностью