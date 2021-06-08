Определена символическая сборная сезона Континентальной хоккейной лиги

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Определена символическая сборная лучших игроков сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили на церемонии закрытия сезона лиги.

Игроков, попавших в символическую сборную сезона, объявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В число лучших попали вратарь Эдвард Паскуале ("Локомотив"); защитники Оливер Каски ("Авангард") и Мэт Робинсон (ЦСКА); нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба - "Динамо"), Константин Окулов (ЦСКА).

Обладателем Кубка Гагарина стал омский "Авангард", обыгравший в финальной серии ЦСКА со счетом в серии 4-2.

Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между "Авангардом" и ЦСКА.