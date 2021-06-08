Первый болид Шумахера в "Формуле-1" выставлен на продажу за €1,4 млн

ТАСС, 8 июня. Первый болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера на чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Джордан 191" выставлен на продажу за €1,4 млн. Об этом сообщает портал Motorsportmagazine .

Шумахер дебютировал за команду "Джордан" на Гран-при Бельгии в 1991 году из-за того, что основной пилот Бертран Гашо попал в тюрьму после конфликта с таксистом в Лондоне.

В декабре 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходил восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую он проходит у себя дома в Швейцарии. С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало. Семья прославленного гонщика приняла решение не разглашать никаких подробностей о том, как проходит восстановление спортсмена. Навещать Михаэля могут только родные и самые близкие друзья, которые уважают решение семьи и также не говорят о его здоровье.

Шумахеру 52 года, он является семикратным чемпионом "Формулы-1", из которых пять - в составе "Феррари". Всего на его счету 306 гонок в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91.