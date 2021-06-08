Матыцин 9 июня посетит базу сборной России по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду посетит базу российской футбольной сборной, готовящейся к чемпионату Европы. Об этом министр рассказал ТАСС.

"Планирую ли посетить базу сборной России по футболу? Да, завтра буду. От российской команды всегда ожидаем только победы", - сказал Матыцин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).