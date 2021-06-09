Защитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте заразился коронавирусом

ТАСС, 9 июня. Тест центрального защитника сборной Испании по футболу Диего Льоренте дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Команда продолжит подготовку к чемпионату Европы, соблюдая режим изоляции.

6 июня пресс-служба сборной Испании сообщила, что коронавирусом заразился капитан команды Серхио Бускетс.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Сборная Испании сыграет в группе E с командами Швеции, Польши и Словакии, все матчи пройдут в Севилье.