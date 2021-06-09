{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Защитник сборной Испании по футболу Диего Льоренте заразился коронавирусом

Ранее тест с положительным результатом сдал капитан команды Серхио Бускетс
Диего Льоренте EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Диего Льоренте
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 9 июня. Тест центрального защитника сборной Испании по футболу Диего Льоренте дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На эту тему
У капитана сборной Испании по футболу Бускетса выявлен коронавирус
У капитана сборной Испании по футболу Бускетса выявлен коронавирус

Команда продолжит подготовку к чемпионату Европы, соблюдая режим изоляции.

6 июня пресс-служба сборной Испании сообщила, что коронавирусом заразился капитан команды Серхио Бускетс.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. Сборная Испании сыграет в группе E с командами Швеции, Польши и Словакии, все матчи пройдут в Севилье.

Теги
Евро-2020
Олимпиада в Токио
Yomiuri: лидеры G7 планируют поддержать проведение летней Олимпиады в Токио
На саммите премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в очередной раз подчеркнет, что власти готовы к проведению безопасных соревнований, пишет газета
Читать полностью