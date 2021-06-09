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НБА

СМИ: Никола Йокич признан MVP сезона в НБА

Он стал первым сербским игроком, получившим эту награду
Никола Йокич AP Photo/David Zalubowski
Описание
Никола Йокич
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 9 июня. Сербский центровой "Денвера" Никола Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

В прошедшем регулярном чемпионате Йокич набирал в среднем за игру 26,4 очка, делал 8,3 передачи и 10,8 подбора. Он стал первым сербским игроком, получившим эту награду.

Йокич был выбран "Денвером" на драфте 2014 года под общим 41-м номером. За время выступления в НБА он три раза принимал участие в Матче всех звезд.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата "Денвер" занял третье место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Портленд" (4-2 в серии). Во втором раунде "Денвер" встречается с "Финиксом" (0-1).

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