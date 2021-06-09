Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Каролину" и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

ТАСС, 9 июня. "Тампа" со счетом 2:0 в гостях обыграла "Каролину" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. В плей-офф он в 11 матчах набрал 18 очков (пять шайб + 13 результативных передач). Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре.

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков и провел второй матч "на ноль" в текущем розыгрыше плей-офф. Его одноклубник Михаил Сергачев и нападающий "Каролины" Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и во второй раз подряд вышла в полуфинал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда выиграла трофей, в финальной серии обыграв "Даллас" (4-2). В полуфинале "Тампа" сыграет с победителем пары "Нью-Йорк Айлендерс" - "Бостон" (3-2).

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Тампа" - третье. В первом раунде "Каролина" победила в серии с "Нэшвиллом" (4-2), "Тампа" с таким же счетом обыграла "Флориду". В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.