"Вегас" одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с "Колорадо"

В составе "Колорадо" отличились Брэндон Саад (20-я минута) и Йонас Донской (37), российский нападающий команды Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. У "Вегаса" шайбы забросили Алекс Так (42), Джонатан Маршессо (45), Марк Стоун (61).

ТАСС, 9 июня. "Вегас" на выезде обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Лас-Вегасе 11 июня.

"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Вегас" расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде "Колорадо" победил "Сент-Луис" (4-0), "Вегас" одолел "Миннесоту" (4-3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.