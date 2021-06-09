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Евро-2020

Симонян отметил работу тренерского штаба сборной России по футболу перед стартом Евро

Первый вице-президент РФС высказался на заседании круглого стола в Доме Российского исторического общества

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым работает лучше, чем предыдущие специалисты. Такое мнение высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян на заседании круглого стола, посвященного истории отечественного футбола.

Заседание проходит в Доме Российского исторического общества.

"Я мог следить, как работал [Дик] Адвокат, как работал [Гус] Хиддинк, [Фабио] Капелло, [Леонид] Слуцкий. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесовым работает намного лучше, нежели штабы четырех предыдущих тренеров. С утра и до вечера проводится анализ. За счет такой работы штаба мы можем сыграть успешно на чемпионате Европы", - сказал Симонян.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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