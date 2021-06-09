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Евро-2020

Чернышенко: подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика

Для иностранцев он дает возможность безвизового въезда в Россию с 29 мая по 2 июля 2021 года
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фанаты из разных стран подали 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставили в аппарате вице-премьера.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей, для прохода на стадион нужно иметь билет и паспорт болельщика. Для иностранцев он дает возможность безвизового въезда в Россию с 29 мая по 2 июля 2021 года.

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"На сегодняшний день подано 72 тысячи заявок на оформление паспортов болельщика FAN ID, - сказал Чернышенко. - Более 40 тысяч из России, остальные из других государств - Финляндии, Польши, Швеции, Эстонии, Германии и других. Болельщики из Бельгии, национальная сборная которой сыграет с нашими футболистами в Санкт-Петербурге совсем скоро, 12 июня, подали 1 тысячу заявок. Мы призываем всех, кто планирует посетить матчи и имеет билет на руках, для своего комфорта и удобства заблаговременно оформить паспорт болельщика".

Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).

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Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЕвро-2020
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