Чернышенко: подано 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фанаты из разных стран подали 72 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставили в аппарате вице-премьера.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей, для прохода на стадион нужно иметь билет и паспорт болельщика. Для иностранцев он дает возможность безвизового въезда в Россию с 29 мая по 2 июля 2021 года.