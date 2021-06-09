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Евро-2020

Сборная Словакии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате Европы

Во время турнира команда будет тренироваться на базе футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Словакии прибыла в Санкт-Петербург для участия в матчах чемпионата Европы по футболу.

Во время чемпионата Европы сборная Словакии будет тренироваться на базе футбольного клуба "Зенит" в Удельном парке. На групповом этапе словацкие футболисты сыграют в Санкт-Петербурге с командами Польши (14 июня) и Швеции (18 июня), с испанцами словаки встретятся в Севилье (23 июня).

Чемпионат Европы 2021 года по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).

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