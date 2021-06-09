Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Roland Garros

ТАСС, 9 июня. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила американку Кори Гауфф в четвертьфинале Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 25-летней Крейчиковой. В полуфинале чешка сыграет с победительницей матча между полькой Игой Швёнтек (8-й номер посева) и гречанкой Марией Саккари (17).

Крейчикова распологается на 33-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

17-летняя Гауфф занимает 25-е место в рейтинге WTA, на турнире она была посеяна под 24-м номером. В четвертьфинале Roland Garros американская спортсменка сыграла впервые, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.