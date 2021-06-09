Саккари вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв победительницу турнира 2020 года Швёнтек

ТАСС, 9 июня. Греческая теннисистка Мария Саккари победила польку Игу Швёнтек в четвертьфинале Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 25-летней Саккари, посеянной на турнире под 17-м номером. В полуфинале теннисистка сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Саккари занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В полуфинале Roland Garros греческая спортсменка сыграет впервые. В ее активе один титул WTA и семь титулов Международной федерации тенниса (ITF).

Швёнтек располагается на девятой строчке мирового рейтинга, на Roland Garros она была посеяна под восьмым номером. Полька является действующей победительницей Roland Garros, в общей сложности она завоевала три титула WTA.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.