УЕФА отстранил латвийский "Вентспилс" на семь лет от участия в еврокубках

ТАСС, 9 июня. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет Союза европейского футбольного союза (УЕФА) отстранил латвийский клуб "Вентспилс" от участия в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Команда отстранена до конца сезона-2027/28. Помимо этого, на четыре года от футбольной деятельности отстранен спортивный менеджер команды Николас Дьякинс, президент клуба Адлан Шишханов отстранен пожизненно.

Оба представителя клуба обвиняются в участии или попытке участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и коррупции, а также в незаконном влиянии на ход и результат матча.

Причиной отстранения "Вентспилса" от еврокубков послужил домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 против французского "Бордо" (0:1). Эту встречу обслуживал российский арбитр Сергей Лапочкин, который в среду по тем же обвинениям был отстранен от любой футбольной деятельности на 10 лет. По информации газеты "Спорт-Экспресс", представители "Вентспилса" пытались подкупить российского арбитра, о чем тот не доложил в УЕФА.