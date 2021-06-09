Около 4 тыс. граждан Финляндии купили билеты на матчи Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Около 4 тыс. граждан Финляндии приобрели билеты на матчи с участием сборной этой страны на чемпионате Европы по футболу, которые примет Санкт-Петербург. Об этом ТАСС в среду сообщили в генеральном консульстве Финляндии.

"По нашим данным, билеты на оба матча с участием сборной Финляндии в Санкт-Петербурге есть у 4 тысяч финнов. Однако точного количества гостей мы не знаем, так как не все приедут в Санкт-Петербург, несмотря на купленный билет. В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация более сложная, чем в Финляндии, и владелец билета в последнюю минуту может принять решение все-таки не ехать", - сказала агентству координатор по работе со СМИ Элина Саарилахти.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса общая рекомендация финских властей - избегать лишних поездок, поэтому "дать точную оценку, сколько именно болельщиков из Финляндии посетят игры, на данный момент не представляется возможным".

По причине пандемии СOVID-19 во время чемпионата не будут организовывать специальных мероприятий для футбольных болельщиков. "Но сам город Санкт-Петербург подготовил для болельщиков отличную программу, и некоторые финские болельщики обязательно посетят эти мероприятия", - добавила собеседница агентства.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встреча 1/4 финала (2 июля).