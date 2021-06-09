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Летние олимпийские виды спорта

Российские пятиборцы Лифанов и Кузнецов стали чемпионами мира в эстафете

Второе место заняли представители сборной Южной Кореи

ТАСС, 9 июня. Россияне Александр Лифанов и Максим Кузнецов стали победителями эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Каире.

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По итогам соревнований по плаванию, фехтованию, верховой езде и лазер-рану россияне набрали 1491 очко. Второй стала сборная Южной Кореи (1486), третьей - команда Китая (1482).

Мужская сборная России стала победителем в эстафете впервые с 2004 года. Тогда в этом виде соревнований принимали участие по три спортсмена, чемпионами стали Алексей Туркин, Андрей Моисеев и Дмитрий Галкин.

Чемпионат мира завершится 14 июня. Первоначально предолимпийское мировое первенство должно было проходить в Белоруссии, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.

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Летние олимпийские виды спорта
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