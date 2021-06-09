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Летние олимпийские виды спорта

Аминов рад успеху российских пятиборцев на чемпионате мира, но призывает их думать о Токио

В эстафетах россияне завоевали золотую и серебряную медали
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская команда по современному пятиборью отлично стартовала на чемпионате мира в Египте, однако всем спортсменам и тренерам, причастным к этому успеху, нельзя забывать, что являющаяся главным стартом сезона Олимпиада в Токио еще впереди. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Россияне Александр Лифанов и Максим Кузнецов стали победителями эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Днем ранее Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова заняли второе место в женской эстафете.

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"Я очень рад сегодняшнему успеху и считаю, что это в первую очередь заслуга главного тренера команды Андрея Сергеевича Моисеева, он вырастил этих ребят. Наша федерация эту победу на чемпионате мира должным образом отметит. Но очень важно, чтобы наши спортсмены и тренеры помнили, что главный старт сезона еще впереди", - подчеркнул Аминов.

"Что касается вчерашнего серебра в женской эстафете, то я немного огорчен этим, потому что наши спортсменки - сильнейшие в мире. Хотя, с другой стороны, серебряные награды чемпионата мира - это все равно высокое достижение. Но надо отдать должное занявшим первое место пятиборкам из Белоруссии, в этой стране реально хорошая школа подготовки", - сказал собеседник ТАСС.

Александр Лифанов в августе 2019 года завоевал олимпийскую лицензию и практически обеспечил себе право выступить на Играх в Токио.

"Лифанов - это молодой спортсмен, и золото предолимпийского чемпионата мира, несомненно, придаст ему психологической уверенности на Олимпиаде. Мы в этого спортсмена очень верим, я недавно с ним разговаривал после совещания в Новогорске. В беседе также принимали участие его личный тренер и главный тренер сборной, мы разложили по полочкам все его плюсы и минусы. И мне очень приятно, что он сделал выводы после того разговора", - признался Аминов.

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