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ММА

Керрит Браун: Хабиб Нурмагомедов может помочь включению ММА в олимпийскую программу

Президент Международной федерации смешанных единоборств назвал россиянина драйвером развития ММА

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов может поспособствовать включению смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун.

Ранее Браун заявлял ТАСС, что ММА могут стать показательным видом спорта на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Да, Хабиб является своеобразным драйвером развития ММА. Он может поспособствовать включению ММА в олимпийскую программу", - сказал Браун.

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