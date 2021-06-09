Керрит Браун: Хабиб Нурмагомедов может помочь включению ММА в олимпийскую программу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов может поспособствовать включению смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун.

Ранее Браун заявлял ТАСС, что ММА могут стать показательным видом спорта на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Да, Хабиб является своеобразным драйвером развития ММА. Он может поспособствовать включению ММА в олимпийскую программу", - сказал Браун.