"Айлендерс" обыграли "Бостон" и вышли в полуфинал Кубка Стэнли

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Трэвис Зэйджак (9-я минута), Брок Нельсон (26, 33), Кайл Палмьери (37), Кэл Клаттербак (60, в пустые ворота), Райан Пулок (60, в пустые ворота). У "Бостона" отличился Брэд Маршанд (18, 46).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 23 броска.

"Айлендерс" выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2 и во второй раз подряд вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Соперником команды из Нью-Йорка станет действующий обладатель трофея "Тампа". Команды встречались в полуфинале Кубка Стэнли прошлого сезона, серия завершилась со счетом 4-2 в пользу клуба из штата Флорида.

"Бостон" и "Айлендерс" встретились в плей-офф НХЛ в третий раз. Команды играли друг против друга в сезонах-1979/80 и 1982/83, оба раза победу одерживал клуб из Нью-Йорка (4-1 и 4-2 соответственно), который впоследствии становился обладателем Кубка Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял третье место в таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.