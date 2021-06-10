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НБА

"Финикс" одержал вторую победу в серии плей-офф НБА с "Денвером"

Во втором матче серии "Финикс" выиграл со счетом 123:98
Девин Букер AP Photo/Matt York
Описание
Девин Букер
© AP Photo/Matt York

ТАСС, 10 июня. "Финикс" на своей площадке со счетом 123:98 обыграл "Денвер" во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (24 очка + 13 подборов). В составе "Финикса" далб-даблы на счету Девина Букера (18 очков + 10 подборов), Криса Пола (17 очков + 15 передач) и Деандре Эйтона (15 очков + 10 подборов).

"Финикс" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующая встреча пройдет 12 июня на площадке "Денвера".

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции и в серии первого раунда плей-офф победил действующего чемпиона "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2). "Денвер" стал третьим, в первом раунде команда обыграла "Портленд" (4-2).

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